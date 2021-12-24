Сразу два кроссовера Opel поборются за титул Лучшего в премии «Автомобиль Года в Украине 2022»

Масштабная акция «Автомобиль года в Украине 2022» снова определяет лучших! Многочисленные автомобили, разные Бренды и модели – все проходят сквозь жернова отборочных туров и предварительных голосований. Бренд Opel заявляет сразу два кроссовера в рамках акции «Автомобиль года в Украине 2022», которые могут побороться за престижный титул – в абсолютном зачете или в рамках своего класса.

Прежде всего, следует отметить новое поколение модели Opel Mokka . Ведь новинка получила современную платформу СМР и массу систем безопасности. Кроме того, этот кроссовер стал первым носителем нового фирменного стиля Opel Vizor и получил салон Opel Pure Panel. Наконец, автомобиль Opel Mokka выделяется передовыми технологиями: современные бензиновые турбо-моторы, 8-ступенчатая АКПП, масса систем безопасности. И даже уникальные матричные светодиодные фары IntelliLux LED – это особенность дорогих автомобилей более высокого класса, но сегодня модель Opel Mokka делает эти фары доступными практически для всех покупателей. Согласны, что этот стильный, молодежный, технологичный кроссовер Opel Mokka достоит титула лучшего? Тогда поддержите Opel Mokka своим голосом на странице акции «Автомобиль года в Украине 2022» в голосовании за выбор «лучшего SUV/кроссовера».

Вторым претендентом на победу выступает обновленный кроссовер Opel Crossland , который делает ставки на проверенные ценности и максимальный баланс всех ключевых характеристик. Так, он компактен снаружи и просторен внутри: места хватит всей семье, салон выделяется качественными отделочными материалами, предусмотрен большой и удобный багажник. Испытанные временем бензиновые моторы и КПП («механика» или «автомат») гарантируют надежность и низкий расход топлива. А выбор из нескольких комплектаций позволяет покупателю приобрести наиболее подходящий вариант согласно его запросам и бюджету: базовая версия со скромным ценником предлагает все необходимое оснащение для комфорта и безопасности, максимальная комплектация позволяет получить ультрасовременное оборудование. В итоге – идеальный вариант по соотношению цены и потребительских качеств. Согласны? Тогда вы можете не просто согласиться, но даже поддержать автомобиль своим голосом .

Теперь ваша очередь испытать претендентов на титул «Кроссовер года в Украине 2022» и выбрать своего фаворита. Записывайтесь у ближайшего дилера Opel на тест-драйв интересующего автомобиля, изучайте новинки Opel Mokka и Opel Crossland, узнавайте больше особенностей каждого автомобиля, делайте свой выбор. Проведите свой собственный экспертный тест-драйв, чтобы определить лучшего из лучших.

И будьте уверены: чтобы вы не выбрали из гаммы Opel – это будет правильный выбор. Потому, что любой автомобиль Opel предлагает: немецкую практичность и качество, лаконичный и узнаваемый дизайн, продуманный удобный салон, передовые экономичные двигатели, высокотехнологичное оснащение. По итогу любая модель Opel достойна титула «Автомобиль года»!