Объявлен конкурс на звуковой сигнал для автобусов будущего

Ассоциация транспортных компаний Германии (VDV) обратилась в институт звукового дизайна FOAM с просьбой разработать унифицированный звуковой сигнал для всех электрических автобусов на немецких дорогах. Речь идет об акустической системе AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), которая предназначена сделать практически бесшумные электромобили более заметными на дороге.

Напомним, что ЕС еще в 2019 году выпустило соответствующее предписание, а затем издало директиву ЕЭК 138, которая обязует с июля 2021 году наличие «шумной» системы на всех новых автомобилях, в том числе и электробусах. Сегодня производители предлагаются различные по звучанию варианты системы AVAS, однако в Германии решили создать один единый сигнал для автобусов, который бы сразу ассоциировался с общественным транспортом, что должно повысить безопасность пешеходов на улицах и пассажиров на остановках.

В итоге всем немецким студентам предложили принять участие в соответствующем конкурсе Soundscape. Победителей огласят на конференции VDV e-bus, которая пройдет 3 марта в Берлине. Финалистов ждут ценные призы на общую сумму 4500 евро, а также возможность работать со специалистами FOAM и VDV над внедрением нового акустического сигнала на электробусы.