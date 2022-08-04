Офіційний дистриб’ютор «Mitsubishi Motors» в Україні продовжує підтримувати гуманітарні проєкти благодійної ініціативи «Паляниця» протягом серпня 2022 року

Офіційний дистриб’ютор автомобілів ТМ «Mitsubishi» в Україні ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» продовжує допомагати. У серпні 2022 року компанія передає 2 мільйони гривень для підтримки гуманітарних проєктів благодійної ініціативи «Паляниця» (БО “ЛІТЕРАРУМ КУПІДУС”).

Війна в Україні, на жаль, триває й все більше людей потерпають від гуманітарної кризи, залишаючись без чистої води, їжі та ліків. Вирішенням цих питань на щойно деокупованих територіях або на місцях, які поруч з бойовими діями, займається благодійна ініціатива «Паляниця» (БО “ЛІТЕРАРУМ КУПІДУС”) в режимі 24/7. Офіційний дистриб’ютор «Mitsubishi Motors» в Україні в серпні 2022 року виділяє додаткові два мільйони гривень для підтримки населення в тих регіонах, де постачання продуктів або медикаментів ускладнене.

«З початку війни наша компанія вже виділила 6,9 мільйонів гривень для допомоги українцям. Ми не плануємо зупинятись. Наша компанія та її працівники роблять усе можливе, аби продаж автомобілів Mitsubishi та безперебійне постачання запасних частин продовжувались, і щоб ми працювали на економіку України, сплачуючи податки. Наша команда доклала максимум зусиль для того, щоб з липня відновити імпорт нових автомобілів Mitsubishi до України. – коментує пан Йошіто Ішіда, Генеральний директор офіційного дистриб’ютора автомобілів Mitsubishi в Україні ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна». – Та, обов’язково, ми несемо соціальну відповідальність перед суспільством, допомагаючи тим, хто цього потребує. Слава Україні!».

Ми не зупиняємось!

Тримаємось разом!

Все буде Україна!

Офіційний дистриб’ютор автомобілів, запасних частин та аксесуарів ТМ «Mitsubishi» в Україні – ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА», https://mitsubishi-motors.com.ua/