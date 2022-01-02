Пожарные автомобили показали в необычном амплуа (видео)

В канун рождественских и новогодних праздников Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций Молдовы решили порадовать жителей и гостей столицы необычным действом – парадом пожарных автомобилей, украшенных сказочными гирляндами. Вечерними улицами проехались самые разнообразные машины огнеборцев.

Открывал колонну пикап Toyota Tundra с большими северными олянями на крыше. За ним следовал пикап поменьше – Ford Ranger, на прицепе которого стояла целая упряжка для Санты.

Затем можно было увидеть несколько развозных IVECO Daily – как с двухрядными кабинами, так и в качестве цельнометаллических фургонов.

А дальше взорам изумленных прохожих явились несколько пожарных автоцистерн на шасси MAN TGM со спецнадстройками фирмы EMPL, также в разноцветных огнях.

У некоторых машин новогодние олени красовались на специальном каркасе, установленном на переднем бампере. Создавалось впечатление, что это именно они везут за собой эту многотонную технику.

Более того, на крыше одного грузовика была голова горящего тигра, ведь по восточному календарю 2022-й является годом именно этого полосатого хищника.

И наконец замыкал праздничное шествие огромный автогидроподъемник, установленный на пятиосное шасси MAN TGS (10х4). Колонна спецтехники затем остановилась на центральной площади Кишинева, где спасатели продемонстрировали увлекательный флешмоб.