Toyota остановила производство и импорт автомобилей в Россию

Toyota с большой заботой о безопасности украинцев наблюдает за событиями, которые происходят в Украине, и надеется на как можно скорейшее возвращение к миру.

Компания работает в Украине и России, поэтому нашим приоритетом в преодолении этого кризиса является обеспечение безопасности всех членов нашей команды, сотрудников дилеров и партнеров.

Мы также следим за глобальными событиями и примем необходимые решения в случае необходимости.

В настоящее время бизнес-статус европейских операций Toyota выглядит следующим образом:

«Тойота Мотор Россия» прекратила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге с 4 марта и прекратила импорт автомобилей;

другие операции на остальной территории Европы не испытывают никакого влияния.

Филиалы Toyota в странах, граничащих с Украиной, уже приняли конкретные меры для поддержки украинских работников и их семей. В частности, компания способствует перевозке близких членов семей своих сотрудников из Украины в другие места с предоставлением жилья, питания и другой поддержки для удовлетворения их потребностей.

Планируется дальнейшая гуманитарная поддержка, о которой будет сообщено позже.