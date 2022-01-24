Нарушители ПДД берегитесь – полиция выводит на дороги фантомные патрули

На этой неделе контролировать соблюдение ПДД начнут четыре автомобиля-фантома

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что уже на этой неделе на дороги страны выедут первые автомобили-«фантомы». По его словам, эти машины несут превентивную функцию и предназначены для того, чтобы следить за порядком на дорогах.

Фантомные патрули не имеют никаких внешних опознавательных знаков или специальной ливреи, поэтому не выделяются из общего потока автомобилей. Они оснащены камерами и радарами, которые позволяют фиксировать превышение скорости другими участниками дорожного движения как в попутном, так и во встречном направлении. Одновременно они могут мониторить до 50 объектов.

Пока на дороги страны выедет несколько автомобилей-«фантомов», но уже к 2024 году их количество вырастет до 550 единиц. Известно, что это будут Skoda Kodiaq темно-серого цвета. Как утверждают представители юридической компании Миллер, первые машины получат номерные знаки КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ и КА 2096 СЕ.