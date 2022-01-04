Огонь уничтожил редчайший хэтчбек Ford (фото)

Автомобиль восстановлению не подлежит

«‎Заряженный» хетчбэк Ford Shogun, выпущенный в 1990 году, является одной из самых редких моделей американского производителя. Ее тираж составил семь экземпляров, а теперь их и вовсе осталось шесть.

Один из хот-хэтчей был уничтожен во время крупного лесного пожара, который охватил восточную часть Колорадо. Автомобиль находился в гараже и владелец попросту не успел его увезти в безопасное место. От машины осталась груда металла, которая не подлежит восстановлению.

Спортивный хэтчбек является детищем механика Чака Бека и гонщика Рика Тайтуса. Им удалось собрать семь экземпляров автомобиля. Основой для них стали базовые Ford Festiva, на которые установили моторы DOHC V6 от Taurus SHO мощностью 220 л.с. Разгон с места до «сотни» занимает 5 секунд.