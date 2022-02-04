Scania поможет в создании крупнейшей зарядной станции для грузовиков

Компания Scania поддерживает амбициозный проект шведского транспортного оператора Falkenklev Logistik по созданию крупнейшего в стране зарядного хаба для электрогрузовиков, питаемого от солнечной электростанции. В частности, Scania поставит пять аккумуляторных электрогрузовиков 4х2 с кузовами марки SKAB, а также зарядное оборудование мощностью 1,6 МВт.

Уже к концу года в новом депо Falkenklev Logistik в Мальме появится станция на 22 грузовика, которую потенциально можно будет расширить для одновременной зарядки до 40 машин.. Зарядная станция – от ​​финского производителя Kempower – построена на интеллектуальной технологии, которая может подавать энергию в зависимости от количества одновременно заряжаемых транспортных средств, с начальной максимальной мощностью 250 кВт на машину и потенциалом увеличения до 320 кВт. Это сделано для того, чтобы в будущем здесь могли заряжаться электромобили с батареями большей емкости.

Falkenklev Logistik также поручил солнечной энергетической компании Soltech Energy Solutions построить солнечный парк площадью 1,5 га вместе с аккумуляторной системой хранения энергии мощностью 2 МВт для создания современного энергетического центра. Но, пожалуй, самой поразительной деталью этой инициативы является то, что Falkenklev согласился сделать зарядные станции общедоступными – для грузовых автомобилей других компаний.

Генеральный директор Falkenklev Logistik Виктор Фалькенклев отметил: «Зарядные станции и солнечный парк — это идея, которая вынашивалась пару лет. Учитывая экологическую ситуацию, а также рост цен на дизельное топливо, мы приняли решение электрифицировать весь наш автопарк. Электричество для наших машин будет вырабатываться за счет солнечной энергии, что делает его на 100% возобновляемым. И это очень важно для нас».

Данный проект будет частично профинансирован шведским фондом по охране окружающей среды Naturvårdsverket, что покроет половину стоимости проекта, который оценивается в 18 млн шведских крон.