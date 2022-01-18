Стала известна пятерка самых востребованных спецавтомобилей в Украине

Завод спецтехники «Техкомплект» подвел итоги деятельности за 2021 год, что дало возможность проследить, какие же спецавтомобили продавались на украинском рынке лучше всего. В прошлом году «Техкомплект» изготовил и реализовал на 200 ед. техники больше, чем в 2020-м, таким образом удвоив свой годовой показатель.

Если говорить о запросах, то больше всего клиенты интересовались автогидроподъемниками. На втором месте – кранами-манипуляторами, установленными на бортовых автомобилях и эвакуаторах. Далее в порядке убывания идут бензовозы и автотопливозаправщики со встроенной системой раздачи и учета топлива. Четвертую позицию занимают такие специализированные автомобили как «вахтовки», аварийно-спасательные машины и скорые медицинские помощи. И замыкает рейтинг самосвалы с трехсторонней разгрузкой.

Что же касается фактической реализации в 2021 году, то Завод спецтехники «Техкомплект» больше всего поставил клиентам самосвалов и автогидроподъемников, которые составили 22% и 21% от всего объема продукции соответственно.

Самосвалов «Кошмановец» продано порядка 100 ед. Тенденция роста в этом сегменте сохранилась с 2020 года, когда было реализовано вчетверо больше, машин, чем в 2019-м. По итогам прошлого года, самой востребованной моделью самосвала стал 4-тонник на шасси ГАЗ (HDC), на которую пришлось 75% всех продаж.

Если же говорить о автогидроподъемниках, то их реализация в 2021 году увеличилась на 72%. Самой продаваемой автовышкой стала 18-метровая модель марки Comet (62% от всех поставленных). В качестве шасси для нее наибольшим спросом пользовалась модель IVECО Daily 70C16D с двухрядной кабиной. Далее идут 14-метровые автогидроподъемники с комбинированной стрелой. Около 10% продаж пришлось на высотные (30 и 34 м) модели южнокорейского производителя Skyman.

Аварийно-ремонтные мастерские и мобильные лаборатории составили 16% от всей выпущенной и реализованной предприятием продукции в 2021 году. Специализированные коммерческие автомобили заняли долю в 13%, а автотопливозаправщики – 12%.

Важно отметить, что таких достойных показателей Завод спецтехники «Техкомплект» достиг благодаря развитой дилерской сети, ведь по итогам 2021 года, около 44% всей реализованной продукции обеспечили именно компании-партнеры.