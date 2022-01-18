Ford подготовил гибридный кроссовер Puma к участию в гонках

Официальный дебют состоится 22 января

Чемпионат мира по ралли (WRC), который проводится ежегодно уже на протяжении полувека (начиная с 1973 года), стартует через несколько дней. Компания Ford подготовила для этой серии гонок специальный автомобиль, основой для которого стал гибридный кроссовер Puma.

Ford Puma Rally1 получил уникальную ливрею в ярко-синих и фиолетовых тонах, украшенную электрическими разрядами, что указывает на силовую установку кроссовера. Впрочем, это первый электрифицированный ралли-кар в истории американкой марки, который принимает участие в такого рода мероприятиях. Также стоит отметить огромное антикрыло на корме машины и развитый аэродинамический обвес.

Гибридную установку гоночного автомобиля существенно переработали. В ее основе находится 1,6-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель от Fiesta WRS, который сопряжен со 100-ваттным электромотором и батареей на 3,9 кВтч. Суммарная отдача агрегата составляет 493 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Дебют Puma Rally1 состоится 22 января на этапе Монте-Карло. Управлять автомобилем во время заездов будет команда M-Sport . Ведущими пилотами в этом сезоне являются Крейг Брин, Адриан Фурмо, Гас Гринсмит и Себастьян Леб. Штурманами будут Пол Нэгл, Алекс Кориа, Джонас Андерссон и Изабель Гальмиш.