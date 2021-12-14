Таможня передала Госпогранслужбе конфискованный бронеавтомобиль

Киевская таможня 13 декабря передала Госпогранслужбе очень интересный бронеавтомобиль Turkar Bizon, сообщается на официальной страничке ведомства в Фейсбук.

Это экспериментальный образец, который был изготовлен турецкой компанией Hisalrar и ввезен в Украину еще в 2016 году. Машину презентовали на День пограничника и ее осмотрел лично Петр Порошенко, однако с закупкой не сложилось.

Бронеавтомобиль относится к классу MRAP, т. е. имеет усиленную противоминную защиту, о чем свидетельствует наличие V-образного днища.

Как же эта уникальное транспортное средство попало к таможенникам?

Оказывается, из-за отсутствия у владельца разрешительных документов Turkar Bizon сразу не был оформлен и в дальнейшем его отправили на таможенный склад, где он простоял целых три года. После того как срок хранения, определенный законодательством, истек, а владелец транспортного средства так и не обратился для таможенного оформления, бронемашина была передана государству.

В итоге, в соответствие с распоряжением Кабмина, Киевская таможня передала Turkar Bizon в сферу управления Администрации Госпогранслужбы.