Соперник Toyota Camry от Nissan выехал на дороги (фото)

До дебюта новинки осталось менее полугода

Среднеразмерный седан Nissan Altima в строю с 1992 году и уже сменил шесть поколений. Последняя генерация модели вышла на рынок два года назад и выглядит вполне актуально. Несмотря на это, продажи автомобиля начали стремительно падать и компания приняла решение провести внеплановое обновление.

Закамуфлированные прототипы седана выехали на дорожные тесты, где и были замечены фотошпионами. Судя по опубликованным снимкам, изменений во внешности немного. В частности, появилась модернизированная решетка радиатора, обновленные фары и передний бампер. Благодаря этим корректировкам модель стала выглядеть более агрессивно. В остальном новинка повторяет предшественника.

Об изменениях в силовой установке данных нет. Вероятно, обновленная Altima будет поставляться с уже знакомым 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 188 л.с. или аналогичным по объему мотором с турбоннадувом на 248 л.с. Оба агрегата работают с бесступенчатой трансмиссией. Презентовать новинку планируют в середине 2022 года. Ее продажи начнутся в конце того же года.