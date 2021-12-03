В Европе впервые разрешили эксплуатацию беспилотных транспортных средств

Франция стала первой европейской страной, где разрешили эксплуатацию по дорогам общего пользования беспилотных транспортных средств четвертого уровня по классификации SAE. Это означает, что такие машины могут передвигаться среди других участников движения (пешеходов, велосипедистов и автомобилей) без нахождения в салоне специального сопровождающего. Для сравнения всем известные электромобили Tesla имеют только второй уровень автономного вождения.

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Столь важную новость для развития беспилотного автотранспорта в Европе на днях озвучил Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари. Первым производителем, который право использовать автономные транспортные средства на дорогах общего пользования стала компания EasyMile. Ее беспилотные электрические шаттлы на 12 пассажиров уже с марта 2021 года работают на территории студгородка медицинского университета в Тулузе, на маршруте длиной 600 м.

«Это важный шаг на пути к реальной коммерциализации автономного вождения как на крупных частных объектах, так и на дорогах общего пользования», – отметил генеральный менеджер EasyMile, Бенуа Перрен.