В ГСЧС поставлены все 69 пожарных автоцистерн украинского производства
Во вторник, 28 декабря ГСЧС Украины была передана последняя партия из шести пожарных автоцистерн отечественного производителя «Пожмашина». Таким образом, предприятие полностью выполнило заказ на 69 единиц АЦП EN 1846-S-1-6-5000-10/3000, уложившись в шестимесячный срок, включая время на разработку и подготовку к выпуску новой модели.
Автоцистерна построена на полноприводном шасси МАЗ-53092J (4х4) и имеет полную массу 15000 кг. Длина ее составляет 9100 мм, ширина 2600 мм и высота 3380 мм. Машина укомплектована 393-сильным турбодизелем, который разгоняет ее до 85 км/ч.
Двухрядная кабина рассчитана на 5+1 мест для боевого расчета. Запас воды составляет 5000 л. В комплектацию входит насос FPN 10-3000 (Johstadt, Rosenbaurer или «Пожмашина») с подачей 50 л в секунду и напором 100 м (10 бар).
Из дополнительного оборудования отметим пневматическую мачту Fireco с двумя прожекторами по 250 Вт и двумя по 80 Вт – с питанием от генератора и бортовой сети 24В соответственно. А также систему GPS-навигации и видеорегистрации Garmin, автоматически отстреливающую розетку для подзарядки оборудования от электросети. Кроме того, автоцистерна получила систему орошения с дистанционным управления, состоящую из четырех мелкодисперсных распылителей в колесных арках. Также предусмотрен компрессор для заправки кислородных баллонов.