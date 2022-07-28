В Киеве замечен лучший европейский автомобиль 2022 года

На днях корреспонденту «Автоцентра» удалось сфотографировать на центральной улице Киева – Крещатике титулованный электромобиль, получивший почетное звание Car of the Year 2022. Речь идет о кроссовере EV6, который стал первым автомобилем марки Kia, победившем в этом международном конкурсе.

Члены жюри из 22 стран отдали ему 279 баллов. Машина обогнала таких серьезных соперников как Renault Megane E-Tech (265 баллов), Hyundai Ioniq 5 (261), Peugeot 308 (191), Skoda Enyaq iV (185), Ford Mustang Mach-E (150) и Cupra Born (144).

Kia EV6 является также первым автомобилем марки, построенным на новой глобальной платформе E-GMP, положенной в основу также модели Hyundai Ioniq 5. Машина предлагается в задне- или полноприводном вариантах, с батареями емкостью 58 или 77 кВт.ч.

Моноприводные версии имеют электродвигатель в 125 или 168 кВт, а 4х4 – 173 или 239 кВт. Самой мощной является модель GT в 430 кВт (740 Нм), которая разгоняется до «сотни» всего за 3,5 с и имеет максимальную скорость в 260 км/ч. Запас хода с 77-килловаттными батареями достигает 528 км. Благодаря зарядке в 800В наполнить батареи от 10 до 80% емкости можно всего за 18 минут.

Автомобиль оснащен передовыми системами помощи водителю – такими как Lane Follow Assist, адаптивным круиз-контролем Highway Driving Assist c функцией автоматической смены полосы, системой экстренного торможения AEB, помощником при парковке и др.

Официально Kia EV6 в Украине не представлен, однако в некоторых салонах его можно встретить, включая версию GT за 60 тыс. долларов.