В Киеве замечен один из самых грузоподъемных автокранов

Сегодня на украинских дорогах можно увидеть широкий ассортимент различных автокранов. Недавно на одной из стройплощадок Киева появился самый грузоподъемный представитель среди четырехосных моделей – это Demag AC 100-4L, способный поднять до 100 т. Длина его шестисекционной стрелы варьируется от 12 до 59,4 м; при этом может быть установлен еще и удлинитель, т. н. «гусек» – на 10; 19 и даже 27 м.

Представленный мобильный кран повышенной проходимости Demag AC 100-4L выпускается с колесной формулой 8х4х8 и 8х6х8. В первом случае у него ведущие колеса первой и последней оси, а во втором – первой, третьей и четвертой. В обоих случаях все колеса управляемые.

Для лучшей маневренности колеса третьей и четвертой осей могут поворачиваться в противоположную сторону передним. Кроме того, машина может передвигаться в режиме «краба», когда колеса всех четырех осей повернуты в одну сторону. Снаряженная масса автокрана варьируется от 48 до 65 т, в зависимости от количества перевозимых противовесов (общей массой 4,3; 8,6 или 19,3 т).

В движение Demag AC 100-4L приводит дизельный двигатель MTU мощностью 462 л. с. (2200 Нм при 1300 об/мин), который работает в паре с 12-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF AS-Troniс. Топливный бак вмещает 410 л. А вот в поворотной надстройке установлен еще один дизель MTU, в 175 «лошадок». Меньший здесь и бак – 200 л.

Подвеска колес – гидропневматическая, с системой компенсации нагрузки. Имеется гидравлическая блокировка, а также режим регулировки дорожного просвета – ручной или автоматический. Максимальная скорость составляет 85 км/ч.

Замеченный на стройплощадке в Киеве мобильный кран Demag AC 100-4L выполнял важную миссию, а именно помогал установить башенный кран Yongmao. На фотографии хорошо видно, как он поднимает немаленькие железобетонные противовесы, которые в считанные минуты займут свое место на головокружительной высоте.