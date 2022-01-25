Луцк получил еще одну партию новых троллейбусов

У складальному цеху ДП «Автоскладальний завод № 1» 25 січня 2022відбулася передача наступної партії тролейбусів «Богдан Т70117» для Луцька. Участь в урочистостях взяли представники Луцької міської ради на чолі з міським головою Ігорем Поліщуком, Луцького підприємства електротранспорту та ЗМІ.

Ще 9 нових сучасних тролейбусів «Богдан Т70117» відтепер курсуватимуть вулицями обласного центру Волині. Нагадаємо, що загальна кількість тролейбусів, які місто отримає згідно договору, підписаного між ДП «Автоскладальний завод № 1» та Луцькою міською радою, складає 29 одиниць.

До кінця лютого завод планує повністю виконати умови договору на поставку.

Тролейбуси «Богдан Т70117» низькопідлогові, мають відкидний трап і забезпечені місцями для пасажирів пріоритетної категорії. Вони обладнані кондиціонером салону та кондиціонером кабіни водія. У салоні є WI-FI та USB-роз’єми.