Вантовый мост в Запорожье испытали самосвалами общим весом 1000 тонн (видео)

На днях в Запорожье испытали вантовый мост, проезд по которому должны открыть уже в ближайшее время. Для этой цели были задействованы 30 самосвалов Volvo FMX 8х4 турецкой строительной компании Onur Group.

Каждая из этих 460-сильных машин была оснащена груженным 29-кубовым кузовом марки Oztreyler и весила порядка 32 т. Не трудно подсчитать, что общая масса всех автомобилей составила почти 1000 т или один миллион (!) килограмм.

Вантовый мост в Запорожье начали строить еще 16 лет назад. Благодаря внесению этого объекта в президентскую программу «Велике будівництво» работы пошли в новом темпе. Этот мост является одним из ключевых объектов 9-километровой магистрали, включающей шесть транспортных развязок и 27 сооружений, в т. ч. два внеклассовых моста.

Отметим, что в рамках вышеуказанной государственной программы в Украине уже обновили 560 мостов и мостовых переходов.