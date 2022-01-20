Новости Opel Mokka: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

Имя Opel Mokka нам хорошо знакомо, ведь кроссовер с таким именем не один год продавался на украинском рынке. Но во втором поколении модель полностью изменилась!

Новая Opel Mokka приехала в Украину в начале лета 2021 года. Интересно отметить, что в мировом масштабе сначала дебютировала электрическая версия кроссовера, она получила название Mokka-e, а затем версия с обычным ДВС.

Внешне кроссовер очень заметен благодаря новому стилю оформления Vizor с большой черной глянцевой вставкой вместо традиционной радиаторной решетки. Усиливают эффект восприятия возможности индивидуализации, среди которых черная крыша и черный капот. Вместе этот ансамбль смотрится очень эффектно!

Впрочем, оригинальное наружное оформление Mokka просматривается во всех элементах кузова, сочетая чистоту форм и функциональность. Дизайн автомобиля сбитый, с выверенными пропорциями.

Если первое поколение модели базировалось на платформе концерна GM Gamma II, то второе построено на EMP1, также называемой Common Modular Platform. Эта платформа дала жизнь многим моделям брендов Citroen, DS, Peugeot и теперь вот Opel. Напомним, что все эти бренды входят в концерн Stellantis. Со сменой основания новая Mokka стала немного короче и ниже, но интересно, что колесная база осталась неизменной – 2.55 м

Opel Mokka на нашем рынке предлагается с двигателями 1.2 PureTech на 100 л.с., с таким двигателем идет 6-ступенчатая механика, и 130 л.с. – с “автоматом” на 8 передач.

Более подробно про новый Opel Mokka, про его интерьер, технологии, оснащение и комплектации смотрите в нашем видео: