Новая разработка позволяет удалять царапины с машин солнечным светом

Появление царапин на автомобиле неизбежно. Они портят общий вид и приходится обращаться к специалистам для их устранения. Однако благодаря разработке корейских ученых в скором времени все можно будет делать самостоятельно и без особых усилий.

Исследователи создали инновационное средство, которое нужно нанести на царапину и поставить машину на солнце. Через полчаса царапина исчезнет. По словам изобретателей, этот материал содержит полимерную сетку на основе акрил-полиола. Под действием инфракрасных лучей происходит химическая реакция, восстанавливающая мелкие повреждения на участке нанесения средства.

Процесс регенерации можно ускорить. Для этого нужно использовать концентрированный свет. Например, подойдет увеличительное стекло. В таком случае время ожидания можно сократить до 30 секунд. Команда создателей отметила, что средство имеет прозрачную фактуру, поэтому необходимости подбирать его под цвет автомобиля нет. В производство новинка поступит в ближайшее время.