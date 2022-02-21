Volkswagen раскрыл основные характеристики предсерийного ID. Buzz

В преддверии мирового дебюта электрической развозной модели ID. Buzz, запланированного на 9 марта, Volkswagen Commercial Vehicle раскрыл основные технические характеристики автомобиля. Как мы уже писали ранее, сегодня предсерийные варианты машины испытываются по европейским дорогам, в частности в Барселоне, Париже, Лондоне, Амстердаме, Копенгагене, Гамбурге и Ганновере.

Несмотря на то, что внешность ID. Buzz скрыта под камуфляжем, основные черты экстерьера уже можно рассмотреть. Это минимальные свесы кузова, максимальное внутреннее пространство, визуальное разделение дизайна на верхнюю и нижнюю половины, а также характерная V-образная передняя часть.

Как и самый первый Bulli, электрический наследник будет заднеприводным. Машина построена на новой модульной платформе MEB. Машина получит литий-ионные батареи емкостью 82 кВт.ч, которые смогут питать электромотор мощностью 150 кВт (310 Нм). Запас хода пока не разглашается. А вот максимальная скорость известна – ее ограничат 145 км/ч.

ID. Buzz предложат в двух кузовных вариантах: 5-местный микроавтобус и грузовой фургон. В 2023 году ожидается появления длиннобазной версии. Что же касается стандартной базы – 2988 мм, то она всего на 2 мм отличается от T1, при том, что общая габаритная длина ID. Buzz – 4712 мм, а у T6.1 – 4904 мм. Новинка также шире – 1985 мм (+81 мм) и чуть ниже – 1937 мм (- 33 мм). Будут доступны 18 – 21-дюймовые колеса с шинами диаметром 750 мм. Микроавтобус порадует емким багажником на 1121 л (при пяти установленных сиденьях), а фургон – грузовым отсеком объемом 3,9 м куб. (версия с перегородкой).

Из интересных особенностей отметим новую функцию двусторонней зарядки. Она позволит хранить в машине излишек электроэнергии, добытой от стационарных солнечных панелей, а в конце поездки – отдавать ее обратно в дом, для бесперебойного питания различных источников в вечернее время или в пасмурную погоду.

ID. Buzz также получит дистанционное обновление ПО: для информационно-развлекательной системы, функций зарядки, а также систем помощи водителю. Из последних стоит отметить Trained Parking – систему автоматической парковки, Сar2X – оповещения об опасности вокруг машины, а также Travel Assist – частичного автоматизированного управления, основанного на краудсорсинговых данных.

Производство ID. Buzz и ID. Buzz Cargo начнется в первом полугодии, а вот на европейский рынок модель выйдет чуть позднее – в сентябре. Также планируется наладить продажи и в США. Кстати, это уже не первый Bulli на электротяге. Так, 50 лет назад на торговой ярмарке в Ганновере производитель презентовал полностью электрический фургон T2. Однако из-за скромного запаса хода в 85 км эта машина так и не получила путевку в жизнь. Теперь с выходом ID. Buzz, хочется верить, что дело пойдет.