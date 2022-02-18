Volvo Trucks лидирует на европейском рынке электрических грузовиков

По итогам 2021 года компания Volvo Trucks cтала лидером европейского рынка электрических грузовиков тяжелого класса, с долей 42%. Количество большегрузных электромобилей продолжает неуклонно расти. Статистические данные группы IHS Markit показывают, что в 2021 году в Европе было зарегистрировано в общей сложности 346 электрических грузовиков полной массой свыше 16 т, что на 193 % больше, чем в 2020 году. Странами ЕС с наибольшим количеством зарегистрированных машин данного класса являются Швейцария, Норвегия, Швеция и Нидерланды.

«Мы полны решимости совершить революцию в области электрических грузовиков, и наше лидирующее положение на рынке в Европе является доказательством того, что мы делаем именно это. Даже если объемы все еще невелики, мы наблюдаем быстро растущий интерес как в Европе, Северной Америке, так и в других частях мира. В 2021 году мы приняли заказы на более чем 1100 грузовиков в более чем 20 странах. Я убежден, что предложение электрических транспортных средств с нулевым уровнем выбросов становится ключевым конкурентным преимуществом», — говорит Роджер Альм, президент Volvo Trucks.

Volvo Trucks начала серийное производство электрических грузовиков еще в 2019 году, одним из первых в мире. Этой осенью начнется производство большегрузных полностью электрических моделей Volvo FH, Volvo FM и Volvo FMX. В тоге компания будет иметь самую полную линейку электрических грузовиков на глобальном рынке. Volvo поставляет электромобили широкому кругу клиентов в Европе, Северной Америке и Австралии. Цель компании состоит в том, чтобы к 2030 году половина всех ее продаж составили грузовики zero emission.

«Очевидно, что эти цифры показывают, что у нас очень хорошее начало продаж. С более широкой линейкой электрических грузовиков можно будет электрифицировать почти половину тяжелого дорожного транспорта. Эта доля будет расти еще больше по мере увеличения расстояния, которое могут проезжать электрические грузовики, и дальнейшего развития инфраструктуры зарядки для большегрузных автомобилей», — заявил Роджер Альм.

Статистика IHS Markit по общему количеству зарегистрированных электрических грузовиков (≥16 тонн) в Европе в 2021 году, за исключением Великобритании: