Honda Ukraine отмечает 30-летний юбилей

Марка рассказала о многочисленных достижениях и популярности на украинском рынке, которых удалось достичь за этот период

Автомобильный бизнес Honda в Украине официально начался 25 июля 1992 года. Именно в этот день, 30 лет тому назад было подписано первое дистрибьюторское соглашение со штаб-квартирой Honda Motor в Токио. За ним последовала напряженная работа по созданию дилерской сети, формированию репутации бренда, поиску и созданию сообщества поклонников, которые впоследствии стали клиентами марки в Украине.

Молодой команде Honda Ukraine довольно быстро удалось завоевать доверие среди клиентов. А спустя некоторое время вывести на рынок электропродукты и мотоциклы Honda, которые гармонично дополнили возможности марки по обеспечению мобильности украинских потребителей и повышения качества жизни.

Как отмечается, Honda уверенно удерживает лидерство по продажам мотоциклов среди известных мировых брендов в Украине с 2014 года. По данным компании, за эти годы продано 51 010 транспортных средств, 4400 мотоциклов и 46 000 электромобилей.

На протяжении 30 лет присутствия Honda в Украине деятельность компании была направлена на выполнение своих прямых обязанностей, обеспечение клиентов новой продукцией и обслуживание рабочего парка. Надежность технологий Honda оценили многие украинцы. Особенно это ценно в условиях войны. В первые недели российского военного вторжения в Украину Honda Motor Company передала через «Красный Крест» в помощь украинцам, вынужденным покинуть свои дома 1 млн евро.

По словам Сергея Дашко, директора ООО «Pride Motor», официального дистрибьютора Honda в Украине, осваивать украинский автомобильный рынок компании помогали банковские учреждения, государственные чиновники, партнеры и журналисты.

Частью этой команды поддержки является и «Автоцентр». Наше сотрудничество с Honda Ukraine началось 25 лет назад. Мы рады поздравить наших партнеров с 30-летним юбилеем и желаем дальнейших успехов в Украине.