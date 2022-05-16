Сохрани горючее для победы – проект, направленный на ответственное использование топлива

Сеть АЗК WOG совместно с партнерами запустила инициативу в поддержку ответственного потребления горючего. Ее цель – стимулировать водителей сознательно относиться к пользованию собственным автомобилем, чтобы сохранить горючее для транспорта защитников, медиков, ГСЧС, аграриев и других служб и компаний, обеспечивающих наше комфортное и безопасное настоящее, помогают защищать страну.

В условиях, когда в Украине фактически полностью изменены источники поставки топлива, выстраиваются новые логистические цепочки, и это все на фоне целенаправленного разрушения агрессором топливной инфраструктуры (нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и АЗК), сознательное и ответственное потребление крайне важно. Каждый сэкономленный литр дизеля или бензина – это мобильность, скорость и движущая сила военных, нацгвардейцев и подразделений ТРО, приближающих нашу общую победу. А еще это позволяет медикам побыстрее оказаться в нужном месте и спасти больше жизней; спасателям и пожарным – быть первыми там, где больше всего нужна их помощь; аграриям – засеять и обработать больше полей; бизнеса – доставлять хлеб или молоко, лекарства, шины или бронежилеты и т.д.

«Мы уверены, что эта инициатива не просто найдет отклик в сердцах многих украинцев, но и побуждает конкретные шаги, которые позволят экономить топливо каждому здесь и сейчас. Мы нация с высоким уровнем самоорганизации, что является нашей уникальной ДНК. Это проявляется не только в волонтерстве в критические моменты нашей истории, но и в умении помогать и поддерживать тех, кто в этом больше нуждается. Сегодня в такой сплоченности нуждаются все те, кто двигает жизнь в стране, для кого транспорт является важной составляющей, без которой это движение невозможно.

Приглашаем поддержать инициативу: делиться в соцсетях сообщениями и рассказами об альтернативах авто, которые вы себе выбрали, обозначая их хештегом #бутиукраинцем. Станьте примером для своих родных и друзей, вдохновите их на ответственное потребление горючего », – подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский .

Сеть АЗК WOG искренне благодарна партнерам, которые откликнулись и поддержали эту инициативу: рынок проверенных авто AUTO.RIA, сеть супермаркетов VARUS, автомобильные бренды группы «Stellantis»: Peugeot, Citroen, Opel, украинская сеть бытовой техники и электроники «Эльдорадо», мобильный оператор №1 в Украине «Киевстар», сеть продуктовых магазинов «КОЛО», Медицинский центр для женщин и детей Аист-UP Львов, сеть аптек «Подорожник», украинская сеть супермаркетов «Сільпо», национальный перевозчик грузов и пассажиров «Укрзалізниця», крупнейшая розничная сеть и интернет магазин по продаже электроники и бытовой техники в Украине «Фокстрот», сеть супермаркетов «Фора».

Следует отметить, что инициатива открыта к присоединению, поэтому сеть АЗК WOG приглашает общины, бизнес, лидеров мнений, всех сознательных граждан Украины быть примером и продвигать культуру ответственного потребления топлива. Здесь вы найдете видеоролики и макеты, которые можно адаптировать и использовать для коммуникации: https://cutt.ly/fHdCIRh .

Крайне важно продуцировать собственные идеи бережливого потребления, и не останавливаться только на велосипедах и самокатах, поскольку даже управление со строгим соблюдением правил дорожного движения не только сохранит жизнь, но и позволит сэкономить драгоценное топливо.

После общей победы каждый из нас смело сможет сесть в свой автомобиль и проехать всю Украину – с запада к востоку, с севера до юга, чтобы почувствовать этот неистовый дух единения и гордости.