США передаст Украине современные ЗРК «‎Patriot»

На днях в США одобрили новый пакет помощи Украине на общую сумму 40 млрд долларов. В рамках этого пакета американцы намерены поставить в нашу страну современные системы противовоздушной обороны «‎Patriot».

Как сообщает издание Washington Post, эти системы помогут полностью закрыть украинское небо от российских ракет. Также Украине будет передана дальнобойная артиллерия и другие передовые системы вооружения.

«Законопроект также включает более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев», – говорится в сообщении.

Отметим, что после вторжения российских войск на территорию Украины, правительство неоднократно просило США о предоставлении систем «‎Patriot». Ведь эти ЗРК эффективны против баллистических и крылатых ракет, а также военной авиации. Помимо пусковых установок в состав комплекса входит радиолокационная станция, пункт управления и другое сопутствующее эксплуатационное оборудование.