Создан сервис для отслеживания очередей на государственной границе

Он предоставляет актуальную информацию о ситуации на пунктах пропуска

В Украине создан сервис для отслеживания очередей на пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. На ресурсе указана информация о количестве людей и транспорта (протяженность очереди в км), а также примерное время ожидания.

Также прикреплен Telegram-чат к каждому из действующих КПП. Отслеживать очереди на пропускных пунктах можно здесь и на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным ГПСУ, по состоянию на 24 марта 2022 года спасаясь от войны, Украину покинули 3,2 млн граждан, в том числе 275 тысяч иностранцев. Ежедневно выезжают десятки тысяч украинцев. В тоже время, за месяц войны в страну вернулись 435 тысяч наших сограждан. В основном, этот мужчины, которые возвращаются, чтобы воевать с россиянами.