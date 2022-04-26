Спорткар Nissan GT-R превратился в амфибию - видео

Автомобиль скатился в море из-за невнимательности водителя

В Facebook появилось видео операции по спасению спорткара Nissan GT-R, утонувшего на пляже Себу, одного из крупнейших островов на Филиппинах. По словам свидетелей происшествия, владелец купе участвовал в соревнованиях по дрэг рейсингу, припарковав автомобиль прямо на песчаном пляже.

В какой-то момент Nissan GT-R двинулся по склону к воде и за считанные минуты погрузился на дно. Предположительно, по невнимательности владелец оставил коробку передач в нейтральном положении и забыл активировать стояночный тормоз. Поспешившие на помощь свидетели «заплыва» успешно вытащили спорткар на берег.

Как он переживет погружение в морскую воду, сказать сложно. В любом случае избежать внепланового посещения СТО владельцу не удастся.

Случаи потопление автомобилей не редкость. Несколько дней назад приливом был затоплен застрявший на пляже полицейский Land Cruiser. Вытащить его из воды удалось только спустя несколько часов. Провести выходные в морской воде довелось и Ford Bronco и все из-за невнимательности водителя.