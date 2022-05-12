Ретроавтомобили на улицах Киева – вышел альбом с уникальными фотографиями

В начале мая книжное издательство «Мистецство» выпустило не имеющий аналогов альбом – “Ретроавтомобили на улицах Киева”. Его автор – ветеран украинской автомобильной журналистики Леонид Гоголев опубликовал около 150 уникальных фото, сделанных им на улицах преимущественно в 1950-1960-х гг.

На этих снимках впервые в систематизированном виде отображена широкая панорама зарубежных автомобилей выпуска 1930-х и первой половины 1940-х гг., которые ездили тогда по столице. Фотографии сопровождаются комментариями, в которых рассказывается про историю и особенности той или иной модели.

Книга объемом 176 стр., в твердом переплете и удобном формате содержит четыре раздела. В первом – «Трофеи на улицах Киева» собраны автомобили немецкого производства, завезенные к нам в качестве трофеев сразу после Второй мировой.

Следующий раздел – «Европейский калейдоскоп» повествует об иномарках из Австрии, Великобритании, Италии, Франции и Чехословакии.

Третий раздел – Made in USA погружает читателя в мир роскошных заокеанских авто.

И наконец завершает альбом раздел «Заимствованная техника», показывающая преимущественно грузовые автомобили американского производства, поставленные в годы войны по ленд-лизу.