Спустя 17 лет Citroen снял с производства ситикар C1

Модель встала на конвейер в 2005 году

Citroen официально заявил о завершении «карьеры» популярного ситикара С1, продержавшегося на рынке 17 лет. За это время было продано более 1,2 миллиона единиц. Последний экземпляр модели сошел с конвейера чешского завода в Колине. Несмотря на популярность среди европейцев, прямого преемника у С1 не будет. Желающим приобрести компакт-кар предлагают обратить внимание на электромобиль Ami и хэтчбек C3.

Citroen Ami — двухместный квадрицикл, управлять которым в отдельных странах, например во Франции, разрешено с 14 лет. Он оснащается электромотором мощностью всего 8,2 л.с. Емкость установленной под полом батареи — 5,5 кВтч. Ее полного заряда достаточно для 75 км пути. Максимальная скорость «крохи» — 45 км/ч.

Вторая альтернативная модель — Citroen C3 или спецверсия Citroen C3 You! Хэтчбек комплектуется 1,2-литровым двигателем PureTech мощностью 83 л.с. Также доступны с 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 110 л.с. и 1,5-литровый четырехцилиндровый турбированный дизельный с турбонаддувом мощностью 100 л.с. Коробка передач может быть пяти- или шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической.

Citroen Ami Citroen C3 / Citroen Ami Citroen C3

В оснащении С3 современная аудиосистема, кондиционер, зеркала с электрорегулировками и подогревом, круиз-контроль и система удержания в полосе движения.