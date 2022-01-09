Старенький Ford Model A впервые за 91 год отправили на мойку

До этого автомобиль около 8 лет простоял под открытым небом

Этот Ford Model A настоящая находка. Автомобиль простоял без движения на протяжении 8 лет. Его пристанищем стал лес. Суровые условия привели автомобиль в негодность. В нем в буквальном смысле выросло дерево, которое пришлось срезать, чтобы передвинуть старенький Форд.

Разница между современными транспортными средствами и этим Ford Model A видна невооружённым глазом. При этом он без проблем завелся, после чего отправился на мойку. Там его ждал длительный и не простой процесс «восстановления».

Поскольку на кузове Форда кое-где проступала ржавчина и облазила краска, его решили помыть в ручную, используя огромную губку с плотным «скрабирующим» слоем. Привести автомобиль в надлежащий вид удалось не сразу, ведь за все годы существования он ни разу не был на мойке. Но автора YouTube-канала AMMO NYC это не напугало. Весь процесс «спасения» 91-летнего Ford Model A, от момента обнаружения в лесу до мойки показан в 25-минутном ролике.