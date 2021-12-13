Старому внедорожнику Toyota Land Cruiser 60 подарили новую жизнь

Внедорожник выпускавшийся в 1980-1990 годах улучшила компания TLC Automotive

Компания TLC Automotive показала свою версию рестомода на базе классического Toyota Land Cruiser. Основой для переделки послужила модель, выпускавшаяся в 1980-1990 годах. Внедорожнику сохранили оригинальную внешность, «начинив» новой техникой.

Автомобиль полностью разобрали и собрали заново, проделав дефектовку и капитальный ремонт кузова и шасси. Самое основное — базовый мотор и коробку передач заменили на бензиновый 6,2-литровый двигатель V8, выдающий 430 л.с. и 576 Нм. Компанию ему составила четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

Это далеко не все изменения, которыми ограничились в TLC Automotive. Мастера подготовили автомобиль к бездорожью, заменив подвеску и дисковые тормоза, прежние были барабанными. Стандартные шины заменили «зубастыми» 33-дюймовыми BF Goodrich KO2.

Из изменений в салоне — новая отделка сидений и дверных карт, передние кресла теперь с подогревом. Еще одним немаловажным бонусом стала современная система мультимедиа со сравнительно небольшим по нынешним меркам дисплеем.

Стоимость всех внесенных доработок оценили в 175 тысяч долларов и это без самого внедорожника.