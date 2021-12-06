Стартовала акция “Автомобиль года в Украине 2022”

Сегодня, 6 декабря стартовало голосование в акции “Автомобиль года в Украине 2022”. Общественное жюри сможет проголосовать за понравившуюся модель до 31 января, а затем уже экспертное жюри будет тестировать модели-финалисты. Отметим, что в этом году участников акции гораздо больше, фактически это все новинки, презентованные за последний год на украинском рынке. Так что есть из чего выбирать и над чем подумать!

Проголосовать вы можете на сайте autoroku.ua.

Ну а мы начинаем знакомить вас с номинациями акции “Автомобиль года в Украине”. Первая и она же одна из самых главных номинаций – “Легковой автомобиль года 2022”. Здесь и классические седаны среднего и премиального сегмента, и заряженные версии известных моделей, и электромобили. Некоторые бренды представлены сразу несколькими моделями. Например, Mercedes-Benz C-Class и S-Class. Обе модели не только отлично известны всем автолюбителям, но и являются законодателями трендов в своих классах, с каждым поколением задавая новые стандарты. Более подробно про C-Class и S-Class смотрите в наших видеообзорах:

Среди совершенно новых моделей выделим Citroen C4 и SEAT Leon, которые к тому же дебютировали на украинском рынке буквально несколько месяцев назад. И если Leon остался верен своей концепции, которая воплощается испанским брендом из поколения в поколение, то Citroen C4 очень изменился!

Новый С4 теперь теперь в форм-факторе кроссовера, с новым дизайном и новыми технологиями. Более подробно смотрите в нашем небольшом видеообзоре:

Интересно отметить и новое поколение легендарного городского хэтчбека Honda Jazz, который дебютировал уже в четвертом поколении. Стильный и функциональный, он также предлагает интересно реализованный гибридный привод, позволяющий заметно снизить расход топлива. Более подробно об этой модели смотрите в обзоре:

Отметим, что в номинации “Легковой автомобиль года 2022” собралось 19 новинок-претендентов. Не забывайте отдать голос за вашего фаворита на сайте autoroku.ua. Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.