Старый Toyota FJ Cruiser продали дороже нового – в чем подвох

Пробег автомобиля составляет всего 101 км

На аукционе Bring a Trailer продали очередную «капсулу времени». На этот раз это не ретро автомобиль, а Toyota FJ Cruiser 2013 года выпуска. Такой статус внедорожнику присвоили потому, что за свою историю он проехал всего 101 км.

Покупатель заплатил за внедорожник 81 500 долларов, что почти втрое больше, чем цена нового FJ Cruiser, на момент его продажи почти 9 лет назад. Впрочем, эта цифра сопоставима со стоимостью нового Toyota Land Cruiser 300.

Такой ценник обусловлен не только маленьким побегом, и отличным состоянием внедорожника, а также его богатой комплектацией. Так, в список доступного оборудования вошел круиз-контроль и стереосистема. К тому же включены пакеты «комфортный» и «внедорожный».

Ездит автомобиль на 17-дюймовых дисках. Также установлена блокировка заднего дифференциала и амортизаторы Bilstein. Под капотом Toyota FJ Cruiser находится 4,0-литровый двигатель V6 мощностью 260 л.с. и 367 Нм крутящего момента, который сопряжен с автоматической коробкой передач.