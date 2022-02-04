Стоимость топлива в Украине достигла рекордной отметки – прогнозы экспертов

В скором времени она может достичь отметки в 40 грн

В Украине второй месяц подряд стремительно дорожат топливо. Цены поднялись на все виды бензинов. Исключение составляет только автомобильный газ, ситуация с которым более стабильна. После ноябрьского подорожания его стоимость стоит на одной отметке. Все это происходит с подачи Минэкономики, которая начиная с прошлого года взяла контроль цен на рынке на себя.

Последнюю корректировку цен на горючее ведомство провело вчера, 3 февраля 2022 года. Средняя стоимость 1 литра дизельного топлива составляет 28,30 грн, а бензина – 30,84 грн. По сравнению с предыдущими показателями, средняя стоимость бензинов увеличилась на 1,59 грн за 1 л, а дизеля – на 1,46 грн/литр. То есть с учетом предельных наценок стоимость на бензин в розничной сети не должна превышать 35,84 грн и 35,30 на дизель.

Конечно ведущие сети АЗС страны моментально отреагировали на эти корректировки и установили новые ценники на бензин и дизель. К тому же на заправках исчезли любые акции. Как утверждают эксперты в отрасли, это еще не предел и цены на топливо будут расти дальше. К марту они перешагнут отметку в 40 гривен. Среди основных причин подорожания горючего выделяют две: рост курса доллара и увеличение себестоимости нефти на мировом рынке.

Несмотря на такой скачок цен, украинцы не стали меньше потреблять топлива. Только за минувший год показатель вырос на 12% и эта тенденция продолжается дальше. Что касается газа, то здесь наоборот наблюдается спад. В разрезе одного года он составил 2%. Незначительно конечно, но это все же отрицательная динамика. Причина – высокая цена, которая в некоторых регионах практически достигла 20 грн/литр.