Стоимость топлива в Украине достигла рекордной отметки – прогнозы экспертов
В Украине второй месяц подряд стремительно дорожат топливо. Цены поднялись на все виды бензинов. Исключение составляет только автомобильный газ, ситуация с которым более стабильна. После ноябрьского подорожания его стоимость стоит на одной отметке. Все это происходит с подачи Минэкономики, которая начиная с прошлого года взяла контроль цен на рынке на себя.
Последнюю корректировку цен на горючее ведомство провело вчера, 3 февраля 2022 года. Средняя стоимость 1 литра дизельного топлива составляет 28,30 грн, а бензина – 30,84 грн. По сравнению с предыдущими показателями, средняя стоимость бензинов увеличилась на 1,59 грн за 1 л, а дизеля – на 1,46 грн/литр. То есть с учетом предельных наценок стоимость на бензин в розничной сети не должна превышать 35,84 грн и 35,30 на дизель.
Конечно ведущие сети АЗС страны моментально отреагировали на эти корректировки и установили новые ценники на бензин и дизель. К тому же на заправках исчезли любые акции. Как утверждают эксперты в отрасли, это еще не предел и цены на топливо будут расти дальше. К марту они перешагнут отметку в 40 гривен. Среди основных причин подорожания горючего выделяют две: рост курса доллара и увеличение себестоимости нефти на мировом рынке.
Несмотря на такой скачок цен, украинцы не стали меньше потреблять топлива. Только за минувший год показатель вырос на 12% и эта тенденция продолжается дальше. Что касается газа, то здесь наоборот наблюдается спад. В разрезе одного года он составил 2%. Незначительно конечно, но это все же отрицательная динамика. Причина – высокая цена, которая в некоторых регионах практически достигла 20 грн/литр.
|А 95+
|А 95
|А 92
|ДТ
|Газ
|Винницкая
|34,85
|32,93
|32,05
|32,23
|18,93
|Волынская
|34,92
|32,8
|31,88
|32,07
|18,86
|Днепропетровская
|35,26
|33,06
|32,23
|32,49
|18,83
|Донецкая
|36
|33,31
|32,62
|33,62
|19,02
|Житомирская
|35,82
|32,65
|31,73
|31,75
|18,64
|Закарпатская
|35,06
|32,8
|31,89
|31,78
|18,97
|Запорожская
|35,65
|32,44
|31,54
|31,88
|18,65
|Ивано-Франковская
|34,38
|32,82
|31,93
|32,2
|18,78
|Киевская
|35,24
|33,1
|32,27
|32,37
|18,99
|Кировоградская
|35,39
|33,01
|32,12
|32,25
|18,89
|Луганская
|36,43
|33,91
|33,34
|34,31
|19,36
|Львовская
|35,73
|33,15
|32,3
|32,54
|19,04
|Николаевская
|34,15
|32,98
|31,97
|32,03
|18,73
|Одесская
|34,78
|33,1
|32,24
|32,46
|19,24
|Полтавская
|34,97
|32,93
|32,17
|32,22
|18,93
|Ровенская
|34,99
|32,76
|31,83
|31,89
|18,67
|Сумская
|34,66
|32,09
|31,13
|31,15
|18,92
|Тернопольская
|34,99
|32,9
|32,01
|32,16
|19,01
|Харьковская
|35,01
|32,81
|31,86
|31,96
|18,9
|Херсонская
|34,96
|33,14
|32,24
|32,39
|18,77
|Хмельницкая
|34,72
|32,97
|32,07
|32,31
|18,77
|Черкасская
|34,87
|32,65
|31,73
|31,95
|18,83
|Черниговская
|34,99
|32,36
|31,39
|31,49
|18,87
|Черновицкая
|34,88
|32,85
|31,94
|32,1
|18,9
|Средние по Украине
|35,11
|32,9
|32,02
|32,23
|18,9