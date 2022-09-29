Обновленный Volkswagen Golf засветил крупный экран мультимедии (фото)

Одну из самых популярных моделей компании Volkswagen подвергли плановому обновлению. Речь идет о хэтчбеке Golf.

Прототипы модели уже выехали на тесты, где и попали в поле зрения фотошпионов. Судить об изменениях экстерьера пока не получиться, так как автомобиль использует кузов актуальной модели. Инсайдеры утверждают, что обновленный хэтчбек получит новый бампер с крупным воздухозаборником и немного видоизмененную решетку радиатора. Также ему подкорректируют графику фар и задних фонарей.

Шпионам удалось сделать снимки не только экстерьера, а и интерьера автомобиля. В салоне виден крупный экран мультимедийной системы, как у Touareg. Количество физических кнопок стало еще меньше. При этом цифровая приборная панель, руль, центральный туннель и рычаг коробки передач остались прежними.

Обновленный VW Golf будет базироваться на платформе MQB Evo. К актуальной моторной гамме добавится 1,5-литровый двигатель TSI Evo2 в мягкой гибридной форме и с разной мощностью. Ориентированные на производительность варианты GTI, GTD, GTE и R останутся в силе. Дебютирует хэтчбек в 2023 году. Тогда ожидается и старт его производства.