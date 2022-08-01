Так выглядит автодом из двух Volkswagen Transporter T4 (фото)

Владелец самостоятельно построил его за два года

Автоумельцы часто удивляют необычными проектами, строя автомобили на дровах или переделывая серийные модели в уникальные транспортные средства. Один из таких проектов — автодом Luzifer, собранный владельцем из двух фургонов Volkswagen Transporter T4. Фактически, это автопоезд с седельным тягачом, в котором путешествует семья Криса Купера, так зовут автора и владельца этого «шедевра».

По словам Криса, работа над автодомом длилась с 2019 по 2020 год. Построить его он решил, когда понял, что двое его детей растут и перестают интересоваться пешими походами, и пора предложить им что-то особенное.

На тот момент у Купера уже был Volkswagen T4 Doka, но с проблемным мотором. Еще один разбитый T4 он приобрел на запчасти, в частности, снял и установил на свой фургон двигатель. Остальное переделал в жилой попуприцеп с полностью оборудованной кухней и четырьмя спальными местами. Кровать для взрослых превращается обеденный уголок, а дети комфортно располагаются в бывшей кабине. Также в «доме» есть много ниш для хранения вещей и изменяющее цвет светодиодное освещение. Прежнюю сдвижную дверь Крис заменил распашной и вмонтировал в нее несколько Bluetooth-колонок.

По словам автоумельца, в работе над Luzifer ему помогали спонсоры и партнеры. Например, изготовили предметы интерьера, багажник и крышу, а также помогали с доработкой тягача T4.