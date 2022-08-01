К 2035 году электромобили составят 54% мировых продаж автомобилей

В первом квартале 2022 года электрический сегмент ранка вырос на 10%

Переход на электромобили стал приоритетным для многих стран мира. Часть планируют сделать это к 2030 году, часть — к 2035 году. Как заявили представители международной консалтинговой компании AlixPartners на своем ежегодном брифинге Global Automotive Outlook, к 2035 году на электромобили будет приходиться 54% мировых продаж автомобилей.

По мнению экспертов, с 2030 по 2035 год рост продаж «батарейных» моделей составит всего 33%. Для сравнения, в 2021 году на электромобили приходилось около 8% мировых продаж, а в первом квартале этого года — менее 10%. Чтобы удержать спрос на нынешнем уровне автопроизводители и поставщики планируют инвестировать в электромобили и аккумуляторы с 2022 по 2026 год не менее 526 млрд долларов. Для сравнения, с 2020 по 2024 год, в инвестиции в электромобили составят 234 млрд долларов.

Причиной задержки перехода от автомобилей с ДВС на «зеленый» транспорт эксперты называют проблемы с экономикой и поставками. Второй фактор — стоимость сырья. По состоянию на май 2022 года материалы для обычного автомобиля с ДВС стоили 3 662 долларов, то для электромобиля — 8 255 долларов. По прогнозам, с учетом банкротств и реструктуризации к 2030 году переход с ДВС на электромобили обойдется автопроизводителям и поставщикам в 70 млрд долларов.

В AlixPartners считают, что проблемы с поставками автомобилей, спровоцированные, в том числе пандемией и дефицитом полупроводников, сохранятся и в 2024 году. Ожидается, что в результатом этого станет падение общих мировых продаж автомобилей на 79 миллионов единиц с последующим ростом в 2024 году до 95 миллионов.

В США в 2023 году общий объем продаж автомобилей вырастет до 16 миллионов единиц. По прогнозам пиковым для американского рынка будет 2024 год — 17,5 миллионов, а в 2025-2026 годах продажи начнут падать. В соответствии с планом администрации президента США Джо Байдена, к 2030 году половина проданных новых автомобилей и грузовиков должны быть «зелеными».

Считается, что подтолкнуть американцев к переходу на электромобилей может рост цен на бензин. В то же время далеко не все в США готовы отказаться от ДВС. Как говорится в отчете Pew Research за 2021 год, поэтапный отказ от производства легковых и грузовых автомобилей с бензиновыми двигателями поддерживают 47% американцев, против — 51% опрошенных. Рассмотреть покупку электромобиля готовы 39% автовладельцев, тогда как 46% вообще не собираются этого делают. Еще 14% не планируют в будущем покупать автомобиль. И только 7% опрошенных заявили, что владеют электрическим или гибридным транспортным средством.