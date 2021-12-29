Так выглядит Toyota Tacoma — рекордсмен Книги рекордов Гиннеса

Модернизированный пикап Polar TRV доехал до Южного полюса за 40 часов

Пикап Polar TRV — мировой рекордсмен в категории «Самое быстрое путешествие по суше к Южному полюсу». В 2011 году автомобиль преодолел расстояние в 1113 км от базового лагеря полярников Patriot Hills до Южного полюса за 39 часов и 54 минуты. За рулем пикапа находился Джейсон де Картерет.

К заезду по Антарктиде серийный пикап Toyota Tacoma 2010 года подготовили инженеры исландской компании Arctic Trucks. Работа над проектом Polar TRV (Polar Expedition Concept) длилась год. В процессе переделки пикапу полностью перекроили кузов и шасси, доработали подвеску, установили новые более мощные амортизаторы и дополнительный бак на 1500 литров топлива.

В салоне автомобиля появились гоночные сиденья и каркас безопасности. Также тюнеры улучшили изоляцию салона.

В движение Polar TRV приводит 4,0-литровый двигатель TRD мощностью 380 л.с. с дополнительной системой обогрева. Ездит модернизированный Tacoma новых массивных шинах. Все доработки обошлись в 400 тысяч долларов.