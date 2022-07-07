Таким будет внедорожник от Канье Уэста — первый эскиз

За облик концепта Donda Foam Vehicle отвечает дизайнер кроссовок Стивен Смит

Американский рэпер Канье Уэст решил заняться производством автомобилей. Его первым проектом в этой отрасли стал угловатый внедорожник Donda Foam Vehicle. На данный момент он существует только в виде единственного изображения.

За облик будущего автомобиля, предположительно «батарейного», отвечает легенда сникер-индустрии, главный дизайнер кроссовок Yeezy (бренд одежды и обуви Канье Уэста) Стивен Смит. По всей вероятности, именно этот факт и повлиял на дизайн Donda Foam Vehicle.

Недавно крестный отец «папиных кроссовок» был назначен руководителем отдела промышленного дизайна компании Donda, принадлежащей рэперу. Также он будет отвечать за дизайн интерьеров автомобилей, но какими они будут пока остается загадкой.

Что касается внешности Donda Foam Vehicle, то он чем то напоминает кроссовок с массивными «протекторами». Задние колеса шоу-кара на много больше передних. Большая часть кузова «глухая» — стекол в задней части нет. Только огромное лобовое стекло. Каким образом водитель и пассажиры будут пропадать в салон остается загадкой, поскольку традиционных дверей у внедорожника тоже нет.

Отдельно подчеркивается, что выпускать Donda Foam Vehicle будут в США. Учитывая дружбу Канье Уэста и Илона Маска, автомобиль может получить «тесловскую» силовую установку и другие технические решения компании.