Офіційне повідомлення мережі АЗК WOG

Будьте обачні: шахраї створили клон офіційного онлайн-магазину WOG

Для введення в оману користувачів на фейковому ресурсі розміщені посилання на офіційний сайт мережі АЗК WOG та телефон Центру підтримки клієнтів. Сайт створений з метою заволодіння грошима та персональними даними клієнтів.

Звертаємо увагу і вкотре закликаємо купувати талони і паливні картки виключно через офіційні представництва WOG, контакти яких є на офіційному сайті wog.ua. В жодному разі не звертатись до сторонніх компаній та не купувати з рук.

Наші офіційні канали комунікації залишаються незмінними:

Офіційний сайт: wog.ua

Facebook: https://www.facebook.com/azkWOG

Instagram: https://www.instagram.com/azkwog/

TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMNUL7Fn5/

Звертаємо увагу клієнтів, що мережа АЗК WOG не реалізовує паливні талони і картки через сторонні сайти, Telegram-канали, групи у Viber, сторінки в TikTok та інші соціальні мережі. Також ми не ведемо комунікацію у Telegram-каналах щодо продажу паливних талонів. Тому будемо вдячні за вашу активну позицію та розміщення скарг на подібні публікації – не дозволяйте шахраям вводити себе в оману.

Для отримання актуальної інформації щодо наявності пального користуйся розділом Карта у застосунку PRIDE, та по можливості уникайте анонімних груп та каналів, які інформують про наявність пального, оскільки саме ці групи використовуються для реклами різних шахрайських схем з фіктивним продажем талонів.