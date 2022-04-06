Технику бизнесменов, уехавших в РФ, отдадут на нужды ВСУ

С начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, часть одесских бизнесменов уехали в столицу страны-агрессора. При этом беглецы бросили в Одессе свое имущество, включая грузовую технику.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что по законам военного времени вся техника будет изъята и передана на нужды Вооруженных сил Украины. Точное количество машин не называется. Однако сейчас любая помощь актуальна.