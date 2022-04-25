Tesla Model Y столкнулась с реактивным самолетом (видео)

Во время специального мероприятия, которое проводила авиастроительная компания Cirrus, на Фелтс-Филд в Спокане (штат Вашингтон, США) произошел довольно нестандартный инцидент с участием Tesla Model Y.

Владелец электромобиля с помощью функции автоматической парковки «Smart Summon» решил подогнать машину ближе, но что-то пошло не так. Тесла медленно подъехала к самолету Cirrus Vision Jet и врезалась в его хвостовую часть. После столкновения электрокар не остановился, а продолжил движение, разворачивая судно вокруг оси.

К счастью, в инциденте никто не пострадал, так как ни в машине, ни в самолете никого не было. Однако вина в случившемся полностью лежит на владельце электромобиля.

Дело в том, что вызвать электрокар Tesla с помощью функции «Smart Summon» можно с расстояния 60 м. Для этого нужно запустить ее на смартфоне и удерживать палец на экране во время движения машины. То есть для остановки нужно было оторвать палец от экрана смартфона и столкновения можно было избежать.