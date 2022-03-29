Toyota и Nissan возобновят производство в России

Автомобили российской сборки планируют продавать только внутри РФ

По некоторым данным, Toyota и Nissan планируют возобновить производство в России. Якобы, производственная площадка Toyota в Санкт-Петербурге заработает уже в конце марта, а завод Nissan — 4 апреля. Автомобили локального производства планируют продавать на российском рынке. Официального подтверждения этой информации нет.

Все прояснится уже в ближайшие дни. Если японцы все же запустят свои российские предприятия, это будет не очень хорошим знаком для Украины и мировой демократии в целом.

Напомним, что о прекращении производства и поставок автомобилей на российский рынок из-за военной агрессии России против Украины «Тойота Мотор Россия» официально объявила 4 марта 2022 года. Конвейер завода Nissan, также расположенного в Санкт-Петербурге, остановился 14 марта.

Ранее поставки своих автомобилей на рынок России и местное производство остановили Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Suzuki, Mercedes-Benz и Porsche. Последуют ли они примеру Toyota и Nissan, большой вопрос.