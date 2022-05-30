Новости Toyota, Lexus и Nissan все еще не решились покинуть рынок России

Запускать конвейеры российских заводов до конца 2022 года не планируют

С начала военной агрессии России против Украины рынок страны-агрессора покинули все европейские и американские автопроизводители. Это касается, как локального производства, так и поставок автомобилей и комплектующих. Французская группа Renault даже успела продать свои российский активы.

Но японские и южнокорейские марки не спешат покидать рынок России, хотя и остановили поставки и свои местные заводы под давлением санкций. Официальная причина — нарушение логистических цепочек.

По некоторым данным, завод Nissan в Санкт-Петербурге в лучшем случае возобновит работу в конце июня, в худшем будет стоять до конца 2022 года. Но официального подтверждения этой информации нет.

Простой на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге продлен до 30 июня. При этом в пресс-службе компании сообщили, что покидать российский рынок они не планируют. Автомобили в дилерских центрах марки есть. В то же время поставок новых партий до конца 2022 года может и не быть.

Не возобновит локальное производство и Toyota. Пока говорят о нескольких месяцах. На заводе в России японская марка выпускает две модели — кроссовер Toyota RAV4 и седан Toyota Camry. Об импорте новых автомобилей Toyota и Lexus речи пока нет. Начало поставок отложено на неопределенный срок.