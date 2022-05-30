Военным в Украине разрешили не компенсировать ущерб при ДТП

Моторно-транспортное страховое бюро Украины, чтобы поддержать наших защитников, приняло решение об освобождении военнослужащих и их воинских частей от компенсации ущерба, причиненного в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, если по вине украинских военных будет совершена авария и у них не будет действующего полиса ОСАГО, то выплата компенсации пострадавшей стороне будет осуществлена из фонда защиты МТСБУ (согласно п.41.1.а Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств»).

К тому же будут прекращены все взыскания средств по принятым ранее судебным решениям. Нововведение будет действовать в период военного положения и на протяжении полугода после его окончания.

«МТСБУ с начала войны делает все возможное для поддержки украинских граждан и ВСУ. Наши защитники сейчас сконцентрированы на главной задаче – обороне страны, так что ничто не должно отвлекать их от нее, даже страхование», – заявил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.