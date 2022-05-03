Toyota, Lexus, Nissan и Hyundai планируют возобновить работу в России

Россияне рассчитывают, что заводы автогигантов заработают до конца мая 2022 года, но это не точно

Конвейеры российских предприятий Toyota, Lexus, Nissan и Hyundai остановились в марте, после введения экономических санкций против России. Но официально о закрытии производства и выходе из российского рынка заявлено не было.

Российские СМИ сообщают, что компании прилагают все усилия для восстановления прерванных из-за санкций и войны в Украине логистических цепочек и запуска своих заводов. Утверждается, что завод Nissan в Санкт-Петербурге может заработать в мае. Но официального заявления компании по этому поводу нет.

Не называют сроки восстановления локального производства, даже ориентировочные, Toyota и Hyundai. Также не определился с возобновление поставок своих автомобилей в Россию и Lexus. Похоже, россиянам еще рано радоваться и готовиться к покупке японских и южнокорейских автомобилей. Придется еще немного поездить на «Ладах» и «Нивах».