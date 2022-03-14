На дорогах Украины уберут часть блокпостов

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в ближайшее время будет оптимизировано количество блокпостов на автодорогах страны. По словам чиновника, многочисленные посты усложняют эвакуацию людей из зон активных боевых действий и движение гуманитарных грузов.

В ближайшее время будет опубликована карта с актуальными блокпостами. Также намерены упростить прохождение контроля. Проверка документов и осмотр транспортных средств будет проводиться только при въезде в города. При выезде она будет выборочной, на усмотрение сотрудников полиции или терробороны.

«Таким образом будет улучшено перераспределение транспортных потоков внутри страны. Это сэкономит время, топливо, а главное – силы и нервы людей. Как гражданских, так и военных. В случае возникновения проблем с прохождением через пункты пропуска звоните по номеру 102», — добавил Монастырский.