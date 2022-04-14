Toyota сокращает производство автомобилей из-за войны в Украине

В мае компания компания выпустит на 10% автомобилей меньше, чем планировалось

Вчера Toyota Motor сообщила основным поставщикам, что в мае сократит мировое производство до 700 тысяч автомобилей, что на 10% меньше, чем планировалось ранее. Из них 200 тысяч соберут в Японии, остальные 500 тысяч — на заводах компании за пределами страны.

Как говорится в официальном заявлении Toyota, этот шаг был сделан на фоне нестабильности цепочки поставок, вызванной военным вторжением России в Украину. А также возобновлением случаев заболевания Covid-19 в Китае.

С середины 2021 года Toyota несколько раз в последний момент вносила изменения в производственные планы. Так, в начале марта было объявлено, что в течение трех месяцев, до июня будет производиться в среднем около 800 тысяч автомобилей в месяц.

Окончательное решение о майских объемах производства будет принято в течение месяца. В компании не исключают возможности дальней корректировки планов в зависимости от возможности закупать автокомпоненты.