Новости В Украине вновь можно сдать экзамен на права категории «‎В»

С начала войны в Украине сервисные центры МВД приостановили сдачу практического экзамена на права категории «‎В». Однако теперь эта услуга вновь стала доступна украинцам.

Как заявил заместитель министра МВД Украины Богдан Драпятов, было принято решение об упрощении процедуры на период действия военного положения в стране. В частности, на дорогах общего пользования будут сдавать практический экзамен только те, кто открывает категории B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE и D1E. Экзамены на категории A1, A и B1 будут приниматься на специальных площадках.

Все маршруты согласованы с военными государственными администрациями. Записаться на практический экзамен можно по телефонам, указанных на информационном портале https://www.hscmvs.com/.