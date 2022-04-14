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В Украине вновь можно сдать экзамен на права категории «В»
С начала войны в Украине сервисные центры МВД приостановили сдачу практического экзамена на права категории «В». Однако теперь эта услуга вновь стала доступна украинцам.
Как заявил заместитель министра МВД Украины Богдан Драпятов, было принято решение об упрощении процедуры на период действия военного положения в стране. В частности, на дорогах общего пользования будут сдавать практический экзамен только те, кто открывает категории B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE и D1E. Экзамены на категории A1, A и B1 будут приниматься на специальных площадках.
Все маршруты согласованы с военными государственными администрациями. Записаться на практический экзамен можно по телефонам, указанных на информационном портале https://www.hscmvs.com/.