Toyota вводит плату за дистанционный запуск мотора – во сколько обойдется комфорт

Максимальная стоимость составляет 80 долларов

Большинство современных автомобилей имеют в своем арсенале функцию дистанционного запуска мотора с брелока. Автомобилисты с удовольствием пользуются данной опцией, так как это удобно и экономит время. Однако скоро владельцам машин марки Toyota придется платить за эту функцию.

По данным издания The Drive, японская марка вводит платную подписку за возможность удаленно запускать мотор автомобиля. Она будет входить в пакет услуг Remote Connect и обойдется в 8 долларов в месяц или $80 в год. Бесплатно опция будет доступна только для владельцев пакетов Audio Plus и Premium Audio. В первом случае производитель предоставляет возможность свободного пользования услугой на срок до 3 месяцев, а во втором – на 10 лет.

Подписка уже доступна в США и она распространяется на все модели Toyota, которые были выпущены начиная с 2018 года. Владельцы автомобилей находятся в недоумении от этого решения компании. Ведь система автозапуска не связана ни с какими сторонними сервисами и запуск мотора происходит при прямом контакте с машиной по радиоканалу. Так за что же придется платить? За воздух? К счастью, украинских автомобилистов это не коснется, так как в стране система Audio Plus не предлагается и запуск мотора с ее помощью тоже.